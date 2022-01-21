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22 января на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

22 января по традиции на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам.

В Минском облисполкоме граждан выслушает заместитель председателя Денис Курленко, в столичной мэрии заместитель председателя - Артем Цуран.

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