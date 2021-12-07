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Субботние телефонные линии помогают решать проблемные вопросы белорусов

Решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.

Так, в белорусской столице 11 декабря с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. На вопросы жителей центрального региона - заместитель губернатора Иван Маркевич.

Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.

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