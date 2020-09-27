Субботние женские походы явно затухают, дамы смягчили пыл

Эти молодые девушки труду или науке явно предпочитают бесцельное времяпрепровождение. Впрочем, даже от этих бессмысленных хождений, кажется, подустали и сами столичные барышни. Такое впечатление сложилось у съемочной группы, которая сегодня работала на субботнем женском марше. Бродилки явно затухают, дамы смягчили пыл. Надоели эти испорченные выходные и жителям столицы. Наши журналисты собрали яркие моменты сегодняшней "прогулки". И адекватность некоторых ее участников вызывает вопросы.











Сегодня девочки планировали провести репетицию инаугурации Светланы Тихановской

Но как-то сначала не заладилось... Телеграм-каналы писали, что сбор на площади Победы, но в последний момент сделали ставку на Комаровку. Наверное, борщ важнее. Говорят, свободы не хватает, и слова, и вообще - гулять мешают. И государство не правовое. Но давайте для начала научимся маршировать по пешеходкам, а то мало ли - и виноватого девочки ведь быстро найдут.