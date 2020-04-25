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Субботник на БТ. Облагораживали территорию, приводили в порядок газоны

Субботник на БТ. Облагораживали территорию, приводили в порядок газоны

Мы тоже потрудились на республиканском субботнике. Соблюдая рекомендации наших медиков, мероприятие провели на свежем воздухе. И нас было немного. Облагораживали территорию вокруг медиахолдинга, приводили в порядок газоны, поливали зеленые насаждения.





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