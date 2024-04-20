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Субботник, президентский мастер-класс по рубке дров и инсайды из Дворца Независимости - все подробности в рубрике "Время Первого"

Эксклюзивные кадры с малой родины Президента Беларуси и не только смотрите в воскресенье, 21 апреля, в "Главном эфире". Субботник, президентский мастер-класс по рубке дров, будущий урожай с экспериментальных полей Первого и инсайды из Дворца Независимости - все это в рубрике "Время Первого".

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