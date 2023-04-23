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Субботник - время добрых дел - представители Федерации профсоюзов Беларуси потрудились на Кургане Славы

Представители Федерации профсоюзов Беларуси по сложившейся традиции потрудились на Кургане Славы. Национальный профцентр уже более 10 лет шефствует над этим знаковым мемориальным комплексом, поэтому работы не ограничиваются субботником и ведутся круглый год.

Надо сказать, что Курган Славы, который более 50 лет назад также воздвигался именно общими усилиями, большой вклад внесли трудовые коллективы в то, чтобы за очень короткий срок Курган Славы был построен. Люди ехали со всего Советского Союза. Если мы смотрим хронику, историю, мы видим, что люди ехали со всего Советского Союза внести, пусть даже маленький вклад, в это общее дело. Все, что мы имеем, и наши достижения, наше достояние - все, что сегодня мы создаем .

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