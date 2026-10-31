Субботники проходят во всех районах Минска

Марафон благоустройства территорий продолжается в Минске. 31 октября субботник в Советском районе объединил общим делом разные поколения.

Здесь для преображения одного из дворов по улице Леонида Беды собрались трудовой десант коммунальных организаций, студенты университетов и колледжей, а также неравнодушные жители мегаполиса.

К слову, эстафета чистоты приобрела и интерактивный характер. Для самых юных помощников организовали выездное занятие с представителями МЧС.

К выполненным работам в дополнение - открытие гражданской инициативы. Новый современный спортивный комплекс позволит укреплять физподготовку жителей Минска. В 2026 году по всей территории столицы установили более 40 подобных площадок.