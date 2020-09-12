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Субботники проходят во всех районах столицы
Местные жители Масюковщины, активисты общественных объединений, молодежь, представители учреждений образования и трудовых коллективов района приводили в порядок территорию у мемориала жертвам Великой Отечественной войны. На месте памятника за годы немецкой оккупации были замучены и расстреляны более 80 тысяч человек. Начался субботник с митинга, возложения цветов и минуты молчания. А инициативные жители Фрунзенского района на площадке у Ледового дворца высадили композицию из растений в виде государственного флага Беларуси. На создание цветочной картины понадобилось 1700 многолетников и всего полтора часа трудов.
В благоустройстве города задействовали и спецтехнику: 5 поливомоечных машин и 2 трактора очищали дорожное покрытие. Отметим, субботники в поддержку чистоты и порядка в столице прошли сегодня во всех районах города.
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