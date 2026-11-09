Суд Гомеля рассматривает громкое кибердело из 207 томов

Краткий пересказ от ИИ

Громкое уголовное дело в сфере киберпреступлений из 207 томов. Новобелицкий суд Гомеля начал слушания о мошенничестве и хищении денежных средств путем модификации компьютерной информации.

На скамье подсудимых оказался 21-летний учащийся одного из гомельских лицеев. Молодой человек являлся участником нескольких белорусских скам-групп. Преступная схема основывалась на отправке фишинговых ссылок для получения доступа к банковским счетам продавцов, а также на размещении объявлений о продаже несуществующих товаров под предлогом внесения предоплаты.

Обвиняемый организовывал мошеннические схемы, переводил деньги потерпевших на подконтрольные счета и противоправным путем завладевал ими. По делу признаны потерпевшими более тысячи человек, а общий ущерб оценивается в 370 тыс. рублей.

Александр Демуков

Александр Демуков, житель города Добруша, стал жертвой интернет-мошенников при попытке продать вещи через социальную сеть. На его объявление откликнулась женщина, выразившая желание сделать покупку. В ходе переписки покупательница попросила Александра предоставить данные банковской карты для перевода денег.

Потерпевший признается, что банк регулярно присылал ему СМС-предупреждения о возможных действиях мошенников, однако он все равно передал конфиденциальную информацию. Затем у него спросили баланс карты. Как только Александр назвал сумму, с его счета списали практически все средства, оставив всего один рубль. Мужчина отметил, что знал о мошенничестве в мессенджерах вроде Viber или WhatsApp, но не ожидал столкнуться с обманом на торговой площадке в соцсети.

Ранее обвиняемый, будучи несовершеннолетним, уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за аналогичные преступления, но выводов для себя не сделал.

Теперь по двум статьям ему может грозить до 12 лет лишения свободы со штрафом и конфискацией имущества.