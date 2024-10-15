Суд над активисткой радикально-экстремистского толка начался в Речице

В суде Речицкого района 14 октября начато рассмотрение уголовного дела по ч.1 ст.411 УК Беларуси в отношении активистки радикально-экстремистского и националистического толка Полины Шарендо-Панасюк.

"Поддержать" фигурантку молчаливой акцией "солидарности" у здания суда в город над Днепром специально приехали евродипломаты, пишет БЕЛТА.

Полине Шарендо-Панасюк, широко известной в оппозиционных (и как оказалось евродипломатических) кругах, инкриминировано злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы. "В настоящее время в судебном заседании допрошены свидетели, оглашены и изучены материалы дела", - рассказал государственный обвинитель Евгений Малолетников.

Оказать "поддержку" фигурантке на крыльце суда Речицкого района решили временный поверенный в делах Австрии в Беларуси Рональд Гельмут Штурм, секретарь советника посольства Великобритании в Беларуси Николас Кальер, первый секретарь посольства ЕС в Беларуси Ольга Бейнарович, начальник отдела политики посольства ФРГ в Беларуси Анна Гралек.

"Мы, представители Евросоюза, приехали поддержать Полину Шарендо-Панасюк, которую сегодня в очередной раз судят необоснованно. Мы выражаем солидарность с ней. И, как обычно, Европейский союз, страны Евросоюза настаивают на освобождении всех политзаключенных", - озвучила цель приезда в Речицу Ольга Бейнарович. При этом пояснить, в чем именно заключается "необоснованность" дела, представитель ЕС не смогла.

На вопрос, посещает ли делегация ЕС другие судебные заседания в Речице, иных небольших городах Беларуси, секретарь посольства ЕС высказала позицию: "Мы стараемся приезжать везде, где мы можем быть". Она добавила, что всю информацию о посещении дипломатами судебных процессов можно узнать в соцсетях диппредставительств.

"У нас есть список политических заключенных. Их 1,4 тыс. на данный момент в Республике Беларусь", - сказала Ольга Бейнарович. Однако уточнять, кто именно попадает, по мнению евродипломатов, под определение "политический заключенный", секретарь посольства ЕС не стала.

"Спасибо, больше комментариев мы давать не будем", - заявила она журналистам.

На все другие вопросы евродипломаты отвечали стойким молчанием (и иногда сморканием в бумажные платочки - в ветреную и промозглую погоду продержаться больше часа на улице оказалось для гостей из ЕС тем еще испытанием). Промолчали представители ЕС о том, в чем конкретно проявляется солидарность с фигуранткой дела, оказывается ли ей либо ее семье реальная помощь, на что именно нацелена акция "солидарности".