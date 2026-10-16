Суд вынес приговор по делу гомельского перевозчика такси за сокрытие крупной суммы налогов

Суд вынес приговор в отношении представителей гомельской фирмы пассажирских перевозок, скрывших свыше 120 тыс. рублей. Постановлен приговор по уголовному делу, сообщают в Гомельском областном суде.

На скамье подсудимых оказался руководитель компании по перевозке пассажиров автомобилями такси. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 243-1 УК. Фигурант был ответственен и за финансово-хозяйственный блок компании.

"Как налоговый агент он не зачислял на расчетные счета ООО полученную от автоперевозок наличную выручку. Кроме того, осуществлял скрытую выплату заработной платы как работавшим без оформления, так и тем, с кем трудовые и гражданско-правовые отношения заключены в установленном порядке. Эти вознаграждения не были отражены в налоговом и бухгалтерском учете", - рассказали в областном суде.

Приговором суда признана вина фигуранта. На основании ч.2 ст.243-1 УК ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима и 500 базовых величин штрафа. Также фигурант на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.