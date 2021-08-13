Суд Фрунзенского района Минска огласил приговор в отношении 25-летнего минчанина

Приговор в отношении 25-летнего минчанина огласил суд Фрунзенского района столицы. Кадры, сделанные 13 сентября прошлого года, доказывают его участие в массовых беспорядках, которые стали причиной блокировки дорог, что повлекло нарушение работы транспорта. Задержали фигуранта спустя 2 месяца в момент кражи товаров в магазине.

В компании друга, с которым они совершили кражи, фигурант был и на митинге. Сейчас компаньон отбывает свой уже 10-й срок. Сам задержанный (в отличие от сентябрьских событий) сегодня прятал свое лицо от камеры. За кражу и активное участие в массовых беспорядках его приговорили к 3 годам колонии общего режима, а также принудительному лечению от хронического алкоголизма и наркомании. Кроме того, суд удовлетворил иск от Минтранса о возмещении имущественного вреда. Сторона защиты заявила, что не будет обжаловать приговор.



