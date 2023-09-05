По 15 лет лишения свободы за избиение, поджог и другие жестокие действия. Сегодня суд Ленинского района Минска вынес приговор так называемым спортикам. "Каратели" вывозили в лес провинившихся закладчиков и наказывали их. Если сотрудники наркобизнеса не доложили психотроп или забрали его себе, тогда их руководители прибегают к помощи "коллекторов", которые действовали довольно жестко: избивали битами своих жертв, поджигали им волосы, одной девушке отрезали фалангу пальца. Все происходящее подсудимые снимали на телефон, видеоотчет отправляли организаторам наркомаркета и получали свой гонорар.