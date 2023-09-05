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Суд Ленинского района Минска вынес приговор так называемым спортикам
По 15 лет лишения свободы за избиение, поджог и другие жестокие действия. Сегодня суд Ленинского района Минска вынес приговор так называемым спортикам. "Каратели" вывозили в лес провинившихся закладчиков и наказывали их. Если сотрудники наркобизнеса не доложили психотроп или забрали его себе, тогда их руководители прибегают к помощи "коллекторов", которые действовали довольно жестко: избивали битами своих жертв, поджигали им волосы, одной девушке отрезали фалангу пальца. Все происходящее подсудимые снимали на телефон, видеоотчет отправляли организаторам наркомаркета и получали свой гонорар.
В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемые вступили в сообщество наркомаркета. Обвиняемые приняли на себя преступные обязанности в качестве спортиков, в их обязанности входило наказание провинившихся сотрудников наркомаркета. Они получали информацию от куратора данного наркомаркета, согласовывали условия, находили потерпевших и избивали их битами, ногами, другими подручными средствами, часто применяли электрошокер и распыляли в лицо перцовый газ.
Известно о четырех жертвах подсудимых. Один из них попал в больницу, об этом врачи сообщили в милицию. Так правоохранителям удалось выйти на других пострадавших. Доказательством жестоких избиений стало видео, которое и снимали задержанные.
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