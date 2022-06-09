Суд над бандой Автуховича в Гродно - 9 июня допрос последнего и главного фигуранта

Сегодня начинается допрос последнего и главного фигуранта дела о терроризме банды Автуховича. Напомним, всего 12 обвиняемых. Практически половине инкриминируют статью "Заговор или иные действия с целью захвата государственной власти".

Они подрывали автомобили правоохранителей и планировали вооруженный захват власти. Оружие закупали нелегально в Украине и так же нелегально доставляли в Беларусь. Непосредственным инициатором и идейным вдохновителем был Николай Автухович – главный фигурант громкого судебного процесса.

Журналист Ксения Лебедева уже на месте события - в Гродно.

Сегодня начнется допрос Автуховича. Мы с коллегами в ожидании того, сможет ли сегодня главный фигурант дела нас чем-то удивить, ведь каждое заседание начинается с демонстрации его превосходства над другими обвиняемыми и озвучиванием тех или иных ходатайств к суду. Сложилось впечатление, что таким образом он пытался отдалить свой допрос.

Банда Автуховича на скамье подсудимых

Напомню, что Николай Автухович обвиняется по двенадцати статьям Уголовного кодекса Беларуси, шесть из которых - особо тяжкие преступления. Один из составов предусматривает высшую меру наказания - расстрел либо пожизненное лишение свободы.



Среди инкриминируемых преступлений измена государству, содействие в террористической деятельности, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, покушение на захват власти неконституционным путем, создание преступной организации, разжигание расовой, национальной, религиозной вражды или розни, а также ряд иных составов преступлений, таких как контрабанда и акт терроризма.

Отмечу, что Автухович был ранее судим за хранение патронов, предназначенных для нарезного оружия, что запрещено. А также он и ранее запугивал людей, которые были ему неудобны. Например, представителей налоговой инспекции в Волковыске, откуда он родом.

Напомню, что деструктивная оппозиция под руководством Автуховича и иностранных спецслужб планировала применять взрывчатку, огнестрельное оружие разных модификаций и калибров, привезенное из Украины, чтобы запугать белорусов и насильственными способами поменять власть в стране.