Суд над бывшим директором ФК "Шахтер" начался в Минске

Сегодня в суде Московского района белорусской столицы начался суд над бывшим спортивным директором футбольного клуба "Шахтер" из Солигорска. Его обвиняют по двум частям статьи "Подкуп участников и организаторов спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов".

Установлено, что представителям двух команд-соперниц (минскому "Энергетику-БГУ" и бобруйской "Белшине") предлагались незаконные вознаграждения за поражение в матчах. Фигурировала сумма 20 тысяч евро за проигрыш. В итоге "Шахтер" стал чемпионом Беларуси. Но, как выяснилось, добыта эта победа была при весьма сомнительных обстоятельствах.