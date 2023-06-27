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Суд над бывшим директором ФК "Шахтер" начался в Минске
Сегодня в суде Московского района белорусской столицы начался суд над бывшим спортивным директором футбольного клуба "Шахтер" из Солигорска. Его обвиняют по двум частям статьи "Подкуп участников и организаторов спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов".
Установлено, что представителям двух команд-соперниц (минскому "Энергетику-БГУ" и бобруйской "Белшине") предлагались незаконные вознаграждения за поражение в матчах. Фигурировала сумма 20 тысяч евро за проигрыш. В итоге "Шахтер" стал чемпионом Беларуси. Но, как выяснилось, добыта эта победа была при весьма сомнительных обстоятельствах.
Сейчас идет первое слушание по делу о договорных матчах. От каких-либо комментариев участники процесса отказались, сторона защиты и сам обвиняемый выступили против съемки заседания. Но процесс остается открытым для журналистов.
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