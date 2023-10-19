Суд над родителями убитого с особой жестокостью трехлетнего ребенка в Слуцке: отец приговорен к смертной казни, мать - к 25 годам лишения свободы

Подробности жуткой трагедии, которая уже несколько недель будоражит общественность. В отношении должностных лиц, причастных к смерти трехлетнего Семена из Слуцка, возбуждено уголовное дело о бездействии, оно выделено в отдельное производство. Его расследованием занимается Генпрокуратура Беларуси. Об этом журналистам рассказала прокурор после вынесенного приговора родителям убитого мальчика.



Решение Фемиды было озвучено сегодня в зале суда Слуцкого района. За убийство мальчика к исключительной мере наказания, смертной казни, приговорен отец ребенка. Мать Семена - к 25 годам лишения свободы. Это максимально возможное наказание в стране для женщин. Супруги признаны виновными в истязании и убийстве с особой жестокостью группой лиц заведомо малолетнего. Мотив - "личная неприязнь" к ребенку. На оглашении приговора по громкому уголовному делу побывала Виктория Радевич.

Это были 3 года ада. Так можно описать недолгую жизнь Семена, которую по итогу отняли его же родные родители. Решение суда обвиняемые, а это 37-летняя Анастасия и ее супруг - 48-летний Александр Таратута - ожидают в полном молчании и, кажется, совсем без эмоций. Прячась, не исключено, больше от общественного осуждения, чем от собственного стыда и раскаяния за свой чудовищный поступок.





Эта трагедия в одной из квартир Слуцка случилась 14 января этого года. Дома 3-летний Семен был до смерти избит родителями. Согласно результатам экспертизы, ребенку было нанесено 9 ударов, 7 из них - по голове. У мальчика была закрытая черепно-мозговой травма, из-за которой случилось кровоизлияние. Супруги вызвали бригаду скорой помощи и попытались убедить их в том, что сын просто ударился головой о ванную. Но медики констатировали смерть мальчика.



О семье известно то, что в ней воспитывались 4 ребенка. Старшему сыну от первого брака Анастасии - 14 лет. В браке с Александром Таратутой родила троих детей - две из них девочки. Семен, как бы кощунственно это не звучало, с самого рождения был нелюбимым ребенком: мальчик родился недоношенным, имел ряд медицинских диагнозов, в том числе замедленное психическое развитие.





Татьяна Гракун, прокурор гособвинения Генеральной прокуратуры Беларуси: Родители путем явного недостаточного питания для нормального развития ребенка доводили его до истощения. Они фиксировали его ручки и ножки предметами и постельными принадлежностями, ограничивая возможность свободного движения конечностей ребенка. Семену не обеспечили нормального спального места, и ребенок был вынужден спать на полу в кухне, иногда абсолютно голым. Семена садили в ванну, наливали туда воды, бросали туда его грязную одежду и заставляли его стирать.

А еще регулярно избивали: ногами и руками, или, как скажут в суде обвиняемые, воспитывали. Крики и плач ребенка слышали соседи.



Во время допроса обвиняемых в суде прозвучали шокирующие подробности о том, что биологические родители Семена не раз снимали мальчика на видео, когда он был связан, при этом дразнили его едой. Записи были приобщены к материалам дела и просматривались в закрытой части процесса. Кроме того, отец ребенка откровенно признается в том, что много раз предлагал супруге отдать Семена в детдом, но та отказалась - не захотела лишаться денег.

Инна, соседка:

Соседка ко мне заходила, говорит: я ни есть, ни спать не могу. Постоянно ребенок плачет, и было слышно, как они его бьют. Мы звонили в опеку. Мне сказали, звоните в милицию. В милицию звонили. Милиция приезжала, было слышно, что они с ними проводят беседу. Но родители умело убеждали в том, что на них просто наговаривают. И никакого вреда они ребенку не причиняют. При этом Семена зачастую прятали от чужих глаз, чтобы не вызвать никаких подозрений. А пугающие мысли при виде малыша могли возникнуть. В свои 3 года Семен не весил и десяти килограммов.



Сотни дней в муках и издевательствах. Вместо вкусных завтрака, обеда и ужина - голодание, вместо игрушек и подарков - пинки и удары, а родительскую любовь и заботу заменили беспрерывные боль и страдания. Ни единого шанса на нормальное счастливое детство маленькому Семену так и не дали. Как отметит прокурор во время судебных прений, это не просто уголовное дело, а большая трагедия, которая вызвала шок в обществе.





И ведь действительно, оставаться равнодушным в этой истории просто невозможно. Чего не скажешь о родителях замученного малыша. Отвечая на вопрос гособвинителя о том, испытывала ли она хоть какие-то чувства к родному сыну, после всего пережитого мать едва из себя выдавит: "Наверное, жалость".







Уголовное дело за бездействие возбуждено в отношении должностных лиц, причастных к смерти ребенка

Уголовное дело против должностных лиц, которые в силу своих служебных обязанностей должны были предупредить беду, выделено в отдельное производство. Кто и сколько человек являются фигурантами, пока не сообщается.



Что касается детей обвиняемых, их после ареста родителей, направили в приют. Кого-то забрали в опекунскую семью. В отношении Александра и Анастасии Таратута органами опеки начат процесс лишения родительских прав - судебное заседание по этому вопросу состоится на следующей неделе. Закон не оставляет таким родителям вариантов продолжать воспитание собственных детей.





Приговор суда может быть обжалован