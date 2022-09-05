Суд отклонил жалобы Колесниковой и Знака на решение о признании их деятельности террористической

Суд не удовлетворил жалобы Марии Колесниковой и Максима Знака на решение о признании их деятельности террористической, сообщает БелТА.

Сегодня в Минском городском суде рассмотрели жалобу Владимира Пыльченко в интересах Марии Колесниковой на решение о включении в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, которые причастны к террористической деятельности. Кроме того, была рассмотрена жалоба Надежды Знак в интересах Максима Знака на аналогичное решение.