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Суд отклонил жалобы Колесниковой и Знака на решение о признании их деятельности террористической
Суд не удовлетворил жалобы Марии Колесниковой и Максима Знака на решение о признании их деятельности террористической, сообщает БелТА.
Сегодня в Минском городском суде рассмотрели жалобу Владимира Пыльченко в интересах Марии Колесниковой на решение о включении в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, которые причастны к террористической деятельности. Кроме того, была рассмотрена жалоба Надежды Знак в интересах Максима Знака на аналогичное решение.
Оба решения суд оставил без изменений.
Фото: pixabay.com
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