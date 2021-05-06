Суд Первомайского района столицы огласил приговор 25-летнему жителю Минска

В судебном заседании обвиняемый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. В соответствии с предложенным гособвинением, суд Первомайского района Минска назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.



Инна Зубко, помощник прокурора Первомайского района г. Минска

