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Суд Первомайского района столицы огласил приговор 25-летнему жителю Минска

Участие в групповых акциях, блокировка дороги и попытка сбить камеру наружного наблюдения стоила минчанину 3 лет так называемой химии. Сегодня суд Первомайского района столицы огласил приговор 25-летнему жителю Минска. 4 октября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, парень принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Совместно с другими протестующими молодой человек проследовал по проезжей части от улицы Немига до Окрестина, где попытался повредить камеру наружного видеонаблюдения на ограждении центра изоляции правонарушителей ГУВД.

В судебном заседании обвиняемый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. В соответствии с предложенным гособвинением, суд Первомайского района Минска назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Инна Зубко, помощник прокурора Первомайского района г. Минска

Предприятие "Минсктранс" также выставило иск протестующему о возмещении обвиняемым имущественного вреда. Иск по этому делу будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. Ранее минчанин судим не был.


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