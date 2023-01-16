Суд по делу Андрея Почобута начался в Гродно

В Гродно 16 января начался суд по делу Андрея Почобута. Заседание проходит в областном суде в закрытом режиме. Его обвиняют в призыве к санкциям и разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Согласно санкциям статьи, предусматривается наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

Показательно, что на судебный процесс в Гродно прибыл временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войтеховский. Он сказал, что находится в Гродно и как дипломат, и как частное лицо. Такие визиты в очередной раз доказывают сотрудничество гражданина Беларуси с польской стороной и желание этой самой польской стороны вмешаться во внутренние дела нашего государства. От белорусской прессы дипломат сначала прячется, но наши журналисты настойчивы.