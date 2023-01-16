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Суд по делу Андрея Почобута начался в Гродно
В Гродно 16 января начался суд по делу Андрея Почобута. Заседание проходит в областном суде в закрытом режиме. Его обвиняют в призыве к санкциям и разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Согласно санкциям статьи, предусматривается наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.
Показательно, что на судебный процесс в Гродно прибыл временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войтеховский. Он сказал, что находится в Гродно и как дипломат, и как частное лицо. Такие визиты в очередной раз доказывают сотрудничество гражданина Беларуси с польской стороной и желание этой самой польской стороны вмешаться во внутренние дела нашего государства. От белорусской прессы дипломат сначала прячется, но наши журналисты настойчивы.
Мне хотелось быть здесь. Хотел поддержать людей, которые пришли, и самого Анджея Почобута, который является моим другом, знакомым. Он является гражданином Республики Беларусь, но был и есть представителем польского меньшинства в Беларуси.
На вопрос, не считает ли он свое присутствие в суде давлением и вмешательством в судебный процесс, он ответил, что "никому не мешает".
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