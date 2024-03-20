Суд по делу о курьерах телефонных аферистов начался в Минске, выяснили подробности

На выездном заседании в Минске суд Партизанского района начал рассматривать дело в отношении курьеров телефонных аферистов. Общий ущерб от их действий, по версии следствия, - больше 128 тыс. рублей. Обвиняемые - двое парней 17 и 21 года. На начало процесса, который проходит в Минском государственном лингвистическом университете, они пришли под личным поручительством. По данным СК, к преступному заработку они приобщились осенью 2022 года - по наводке своего младшего приятеля. Подросток попросил друзей подменить его на работе, потому как сам заболел. И пообещал щедрое вознаграждение от нанимателей, уточнив, что все законно. Юноша и сам не подозревал, что устроился к мошенникам. Товарищи согласились. Из обязанностей нужно было ездить по указанным адресам и забирать у людей деньги. Но вместо состоятельных инвесторов, как им это "рисовали" кураторы, выходили обычные пенсионеры. Полученные от них деньги передавались криптовалютчику.