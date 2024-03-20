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Суд по делу о курьерах телефонных аферистов начался в Минске, выяснили подробности
На выездном заседании в Минске суд Партизанского района начал рассматривать дело в отношении курьеров телефонных аферистов. Общий ущерб от их действий, по версии следствия, - больше 128 тыс. рублей. Обвиняемые - двое парней 17 и 21 года. На начало процесса, который проходит в Минском государственном лингвистическом университете, они пришли под личным поручительством. По данным СК, к преступному заработку они приобщились осенью 2022 года - по наводке своего младшего приятеля. Подросток попросил друзей подменить его на работе, потому как сам заболел. И пообещал щедрое вознаграждение от нанимателей, уточнив, что все законно. Юноша и сам не подозревал, что устроился к мошенникам. Товарищи согласились. Из обязанностей нужно было ездить по указанным адресам и забирать у людей деньги. Но вместо состоятельных инвесторов, как им это "рисовали" кураторы, выходили обычные пенсионеры. Полученные от них деньги передавались криптовалютчику.
За каждую такую доставку курьеры получали в среднем 100 долларов. США. За 2 дня работы фигуранты посетили 5 адресов. Следствием также установлено, что летом минувшего года младший из фигурантов на кассе ресторана быстрого питания украл у малолетней 200 рублей. Информация о приятеле обвиняемых, а точнее о его противоправных действиях, несмотря на то, что подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности по статье "Мошенничество", - направлена в милицию. Оглашение приговора по уголовному делу ожидается завтра.
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