3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Начинаются слушания по делу о наезде на правоохранителей
Сегодня начнутся слушания по делу водителя БМВ, который во время массовых беспорядков в Минске сбил пятерых военнослужащих внутренних войск. Одна из статей звучит так: "Покушение на жизнь сотрудников органов внутренних дел". Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 25 лет. Как известно из материалов дела, двое солдат в момент ДТП зацепились за капот, проехали так около десятка метров и лишь благодаря случайности не погибли. Машина скрылась, но позже была обнаружена случайными людьми недалеко от места происшествия в водоеме парка Тивали. А спустя какое-то время владелец БМВ позвонил на горячую линию 102 и заявил об угоне автомобиля.
Позже задержанный владелец БМВ пролил свет на эту историю. Как выяснилось, поддавшись на призывы деструктивных телеграм-каналов, около часа ночи минчанин приехал на улицу Притыцкого для участия в массовых беспорядках. Молодой человек находился за рулем своего БМВ, с которого предварительно снял регистрационные знаки. Когда к нему подошли милиционеры, водитель отказался открыть двери и ударил по газам. Именно в этот момент и произошел инцидент. Помимо покушения на правоохранителей, мужчине также вменяется участие в массовых беспорядках и заведомо ложный донос о совершении преступления.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Минскэнерго предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
Стоматология, педиатрия и узкопрофильные врачи - новую поликлинику открыли в Смолевичах
На что можно использовать семейный капитал?
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов