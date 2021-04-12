Начинаются слушания по делу о наезде на правоохранителей

Сегодня начнутся слушания по делу водителя БМВ, который во время массовых беспорядков в Минске сбил пятерых военнослужащих внутренних войск. Одна из статей звучит так: "Покушение на жизнь сотрудников органов внутренних дел". Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 25 лет. Как известно из материалов дела, двое солдат в момент ДТП зацепились за капот, проехали так около десятка метров и лишь благодаря случайности не погибли. Машина скрылась, но позже была обнаружена случайными людьми недалеко от места происшествия в водоеме парка Тивали. А спустя какое-то время владелец БМВ позвонил на горячую линию 102 и заявил об угоне автомобиля.