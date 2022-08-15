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Суд по делу о попытке госпереворота в Беларуси: кому шли деньги США?
Продолжается рассмотрение уголовного дела о попытке военного переворота в Беларуси. В суде показывают Zoom-конференции, на которых заговорщики обсуждали планы захвата власти. Речь идет о финансировании заговора. Один из фигурантов нынешнего процесса - Григорий Костусев - откровенно высказывался, что подавляющие объемы (выделяемого на белорусскую оппозицию) иностранного финансирования остается за рубежом. По его словам, "до Беларуси доходит, может, процент - два". Денежные потоки перехватывают по пути, и они растворяются в чьих-то карманах. В ходе конференции была названа и сумма спонсирования сил, которые хотели сменить власть в Беларуси неконституционным путем. Речь идет о 200 миллионах долларов.
Заговорщики предлагали искать деньги у структур Фонда Сороса, через крупные компании, готовые быть спонсорами госпереворота. А после него получить лакомые куски государственной собственности Беларуси. По уголовному делу о госперевороте в качестве обвиняемых привлечены 5 человек: Юрий Зенкович, Александр Федута, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук.
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