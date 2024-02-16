Суд по делу палача Катрюка: огласили показания бывшего партизана отряда "Борьба" Довжонка

Показания бывшего партизана отряда "Борьба" (бригады "Народные мстители") Довжонка огласили в Верховном Суде Беларуси во время рассмотрения уголовного дела в отношении хатынского палача Катрюка.

После войны преступник прятался в Канаде, где и умер в возрасте 93 лет. О его злодеяниях было известно еще во времена БССР, но ни тогда, ни сейчас Запад не захотел выдавать нацистского преступника.

16 февраля 2024 года в суде показали видео допроса жительницы Логойского района Антонины Зорич, которая была свидетельницей карательных операций весной 1943-го в деревне Вилейка.

Уголовное дело вобрало в себя 35 томов, а свидетелями проходят 48 человек. Слушания продолжатся на следующей неделе.

