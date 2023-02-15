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Суд по делу Протасевича, Путило и Рудика начнется 16 февраля

Суд по делу Протасевича, Путило и Рудика начнется 16 февраля

Минский областной суд начнет рассмотрение дела в отношении Романа Протасевича, Степана Путило и Яна Рудика. Об этом пишетSputnik.

Из расписания заседаний Минского облсуда, опубликованного на сайте Верховного суда Беларуси, следует, что начало заседания - в 11:00.

Фото:pixabay.com

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