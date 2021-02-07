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Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля

Виктор Бабарико на заседании не присутствовал, отказался признать свою вину и не сотрудничал со следствием

Основной участник дела - Виктор Бабарико - на заседании не присутствовал. Он единственный, кто отказался признать свою вину и не сотрудничал со следствием.

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