Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля. Дата определена на предварительном судебном заседании, которое прошло сегодня в суде Московского района Минска. Рассматривался вопрос о соблюдении условий досудебных соглашений о сотрудничестве, заключенных с шестью обвиняемыми, а именно Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком.

Установлено, что соблюдены все требования закона: досудебное соглашение о сотрудничестве заключено добровольно и при участии их защитников. Прокурор также подтвердил выполнение обвиняемыми обязательств по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступления, а также по уплате дохода, добытого преступным путем.

Основной фигурант дела Виктор Бабарико на заседании не присутствовал. Он единственный, кто отказался признать свою вину и не сотрудничал со следствием. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя компании "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам. Поддержать обвиняемых пришел и политолог Юрий Воскресенский. Вот его комментарий касательно действий главного фигуранта.