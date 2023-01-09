Суд по делу "ТУТ БАЙ МЕДИА" начнется сегодня в Минске

Процесс по делу пяти бывших сотрудниц медиапортала пройдет в закрытом режиме, уголовные дела будет рассматривать Минский городской суд, передаетSputnik.

В числе обвиняемых бывшие сотрудники медиакомпании - экс-директор Людмила Чекина, бывший главред Марина Золотова, экс-редактор экономики и политики Ольга Лойко, бывший корреспондент Елена Толкачева и бывший юрисконсульт Екатерина Ткаченко.

Из материалов дела следует, что компания "ТУТ БАЙ", будучи резидентом Парка высоких технологий, имела ряд налоговых льгот. Установлено, например, что сервис kupi.tut.bу не был собственной разработкой ООО, а для его работы использовалось программное обеспечение другой фирмы.

Утверждается, что компания создала теневую фирму, которая занималась разработкой, изготовлением и размещением рекламы в интернете. Как отмечали ранее в Генпрокуратуре, схема была несовместима с резидентством в Парке высоких технологий. Это значит, что не было оснований для налоговых льгот. Из-за этого в 2019-2021 годах бюджет недополучил три миллиона рублей.