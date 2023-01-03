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Суд по делу "ТУТ БАЙ МЕДИА" начнется 9 января
Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении работников ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" запланировано на 9 января, пишет БелТА.
Дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании. Перед судом предстанут пять обвиняемых.
Бывший гендиректор ООО Людмила Чекина обвиняется в уклонении от уплаты сумм налогов, в организации совершения преступлений по разжиганию иной социальной вражды или розни, распространении материалов, содержащих публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси и руководстве ими.
Бывшему главному редактору художественно-редакционного отдела ООО Марине Золотовой инкриминировано уклонение от уплаты сумм налогов, распространение материалов, содержащих публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, а также разжигание иной социальной вражды или розни.
Бывшего главного редактора политико-экономического блока новостей художественно-редакционного отдела Ольгу Лойко и бывшего редактора ООО Елену Толкачеву обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц, а также в публичных призывах к захвату государственной власти, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, с использованием средств массовой информации.
Бывший юрисконсульт ООО Екатерина Ткаченко предстанет перед судом за пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Другие девять фигурантов, которым инкриминировано пособничество в уклонении от уплаты налогов, полностью признали вину, возместили причиненный преступлением ущерб и заявили ходатайства в адрес Президента об освобождении от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ст.88-1 Уголовного кодекса.
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