Суд по делу "ТУТ БАЙ МЕДИА" начнется 9 января

Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении работников ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" запланировано на 9 января, пишет БелТА.

Дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании. Перед судом предстанут пять обвиняемых.

Бывший гендиректор ООО Людмила Чекина обвиняется в уклонении от уплаты сумм налогов, в организации совершения преступлений по разжиганию иной социальной вражды или розни, распространении материалов, содержащих публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси и руководстве ими.

Бывшему главному редактору художественно-редакционного отдела ООО Марине Золотовой инкриминировано уклонение от уплаты сумм налогов, распространение материалов, содержащих публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, а также разжигание иной социальной вражды или розни.

Бывшего главного редактора политико-экономического блока новостей художественно-редакционного отдела Ольгу Лойко и бывшего редактора ООО Елену Толкачеву обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц, а также в публичных призывах к захвату государственной власти, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, с использованием средств массовой информации.

Бывший юрисконсульт ООО Екатерина Ткаченко предстанет перед судом за пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.