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Суд над М. Колесниковой и М. Знаком проходит в закрытом режиме
Суд над Колесниковой и Знаком начался в сегодня Минске. Дело рассматривается в суде Минского района. Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме в интересах обеспечения госсекретов и другой охраняемой законом тайны.
"Заговор с целью захвата государственной власти",
"Создание экстремистского формирования и руководство им",
"Призывы к захвату власти и другие действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Беларуси".
Согласно Уголовному кодексу, наказание может быть вполне серьезным. Здесь очевидно и поведение Колесниковой в зале суда. Неуверенность и понимание неизбежного финала. За преступлениями приходит наказание. Отсюда нервная улыбка при виде телекамер и неуместные танцы. Конечно, группа поддержки. Правда, сегодня не густо.
На крыльце в обязательном порядке дипломаты европейских государств. В зал их не пускают, но цель не в этом. Еще был замечен уже бывший адвокат Лаевский и некая дама из "Би-Би-Си", так что, в скором времени будет еще один занимательный материал в соответствующей обертке.
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