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Суд принял решение о возвращении Автуховича на заседание, процесс продолжается

Суд принял решение о возвращении Автуховича на заседание, процесс продолжается

В Гродно продолжается судебный процесс по делу группы Николая Автуховича, сообщает БелТА.

На заседании продолжается оглашение материалов уголовного дела, уже озвучены материалы 27 томов. Всего же в деле более 65 томов.

Главный фигурант дела Николай Автухович до этого был удален с судебного процесса за систематическое нарушение дисциплины и создание препятствий процессу. Сегодня суд принял решение о его возвращении на заседание.

На скамье подсудимых находятся 12 человек. Николай Автухович обвиняется по 12 статьям Уголовного кодекса, 6 из них - за особо тяжкие преступления, один из составов предусматривает высшую меру наказания (расстрел или пожизненное лишение свободы). Судебный процесс ведет Гродненский областной суд. Заседание проходит в тюрьме №1 Гродно.

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