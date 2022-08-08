Суд принял решение о возвращении Автуховича на заседание, процесс продолжается

В Гродно продолжается судебный процесс по делу группы Николая Автуховича, сообщает БелТА.

На заседании продолжается оглашение материалов уголовного дела, уже озвучены материалы 27 томов. Всего же в деле более 65 томов.

Главный фигурант дела Николай Автухович до этого был удален с судебного процесса за систематическое нарушение дисциплины и создание препятствий процессу. Сегодня суд принял решение о его возвращении на заседание.