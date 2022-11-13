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Суд приступил к исследованию материалов и доказательств по делу "Рабочы рух" - на скамье подсудимых 10 человек
Фемида преступников накажет - в этом убедились и участники "Рабочага руху". В Гомеле начался суд по громкому делу экстремистского формирования. У его участников по наводке зарубежных кураторов стояла задача блокировать экономику Беларуси.
Планировали, например, остановить работу таких промышленных гигантов, как "Гродно Азот" и БМЗ. Пресекли их деятельность следователи КГБ. В ходе предварительного следствия установлено - помимо преступлений экстремистской направленности участники "Рабочага руху" присоединились к противоправной деятельности по сбору информации и последующей передаче иностранному государству и спецслужбам других стран.
На скамье подсудимых оказались 10 человек. Возможное наказание - до 15 лет лишения свободы.
"Рабочы рух" - это креатура американских и литовских спецслужб. Инициатива была организована финансируемым Вильнюсом штабом Тихановской под видом движения рабочего класса. В реальности это прикрытие для подпольных ячеек, направленных на убийство белорусской экономики. Задача - остановить такие флагманы, как "Гродно Азот", "Нафтан", БМЗ и другие предприятия, то есть создать полноценный экономический Чернобыль для Беларуси.
Владислава Чалей - координатор рукотворного коллапса белорусских предприятий. Живет в Бостоне, видимо, на деньги спецслужб.
Халезин - связующее звено между "Рабочым рухам" и американскими спецслужбами, а также Департаментом госбезопасности Литвы.
Дальше - больше. Участники "Рабочага руху" планировали диверсии и теракты, даже понимая, что погибнут люди. На предприятиях и против органов власти, силовиков. Вообще внезапная остановка предприятия - это готовая экологическая катастрофа.
Еще в арсенале "Рабочего руху" диверсии на линиях электропередачи. Планировалось не только обесточить предприятия, а если надо, и населенные пункты. Такие схемы подробно обсуждались в закрытых конференциях.
Собиралась и передавалась иностранным спецслужбам информация и военного толка. Графики движения составов с техникой, ее количество, расположение и так далее.
Чтобы понять, насколько были чисты помыслы представителей "Рабочага руху", надо сравнить, например, слова Владимира Журавко после задержания.
Я верил, что лучший способ перемен, меня интересовал мирный и бескровный. Без ущерба для заводов
А вот что он говорил до задержания, полагая, что ему все сойдет с рук.
Без таких радикальных и серьезных действий, без нормальных организованных маленьких отрядов и какой-то именно радикальщины, ну по меркам закона, может, беззакония, ничего не изменится.
"Рабочы рух" очень быстро признали экстремистским. Ячейки на стратегических промышленных предприятиях ликвидированы. А изъятые файлы и документы с деструктивной информацией стали материалами дела. Сейчас участники "руху" на скамье подсудимых.
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