Суд приступил к исследованию материалов и доказательств по делу "Рабочы рух" - на скамье подсудимых 10 человек

Фемида преступников накажет - в этом убедились и участники "Рабочага руху". В Гомеле начался суд по громкому делу экстремистского формирования. У его участников по наводке зарубежных кураторов стояла задача блокировать экономику Беларуси.

Планировали, например, остановить работу таких промышленных гигантов, как "Гродно Азот" и БМЗ. Пресекли их деятельность следователи КГБ. В ходе предварительного следствия установлено - помимо преступлений экстремистской направленности участники "Рабочага руху" присоединились к противоправной деятельности по сбору информации и последующей передаче иностранному государству и спецслужбам других стран.

На скамье подсудимых оказались 10 человек. Возможное наказание - до 15 лет лишения свободы.

"Рабочы рух" - это креатура американских и литовских спецслужб. Инициатива была организована финансируемым Вильнюсом штабом Тихановской под видом движения рабочего класса. В реальности это прикрытие для подпольных ячеек, направленных на убийство белорусской экономики. Задача - остановить такие флагманы, как "Гродно Азот", "Нафтан", БМЗ и другие предприятия, то есть создать полноценный экономический Чернобыль для Беларуси.

Владислава Чалей - координатор рукотворного коллапса белорусских предприятий. Живет в Бостоне, видимо, на деньги спецслужб.

Халезин - связующее звено между "Рабочым рухам" и американскими спецслужбами, а также Департаментом госбезопасности Литвы.

Дальше - больше. Участники "Рабочага руху" планировали диверсии и теракты, даже понимая, что погибнут люди. На предприятиях и против органов власти, силовиков. Вообще внезапная остановка предприятия - это готовая экологическая катастрофа.

Еще в арсенале "Рабочего руху" диверсии на линиях электропередачи. Планировалось не только обесточить предприятия, а если надо, и населенные пункты. Такие схемы подробно обсуждались в закрытых конференциях.

Собиралась и передавалась иностранным спецслужбам информация и военного толка. Графики движения составов с техникой, ее количество, расположение и так далее.

Чтобы понять, насколько были чисты помыслы представителей "Рабочага руху", надо сравнить, например, слова Владимира Журавко после задержания.

Я верил, что лучший способ перемен, меня интересовал мирный и бескровный. Без ущерба для заводов Владимир Журавко, безработный

А вот что он говорил до задержания, полагая, что ему все сойдет с рук.

Без таких радикальных и серьезных действий, без нормальных организованных маленьких отрядов и какой-то именно радикальщины, ну по меркам закона, может, беззакония, ничего не изменится. Владимир Журавко, безработный