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Суд Центрального района Минска признал экстремистской продукцию телеграм-канала "Менскразам"
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Экстремистской признал суд Центрального района Минска информационную продукцию телеграм-канала "Менскразам". В нем публиковались призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, хулиганским действиям, а также имели место публикации оскорбительного характера, разжигающие социальную вражду и рознь, содержащие пропаганду насилия, вражды и ненависти.