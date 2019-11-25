От ограничения свободы до 11 лет усиленного режима. Суд в Барановичах вынес приговор по делу о хищении огнестрельного оружия из воинской части. На скамье подсудимых 10 человек - военнослужащие и гражданские - от безработного до бывшего милиционера. По данным следствия, заведующий складом выносил из своей части оружие и боеприпасы, которые продавал сам и через других людей. Его главным сообщником признали сослуживца. Цены на пистолет Макарова стартовали от 100 долларов, автомат Калашникова стоил около 500 долларов. У сторон есть 10 дней на обжалование приговора.



