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Суд в Гомеле постановил приговор группе фишинг-мошенников, которые обманули более 50 человек
СудСоветского района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о хищении денежных средств путем модификации компьютерной информации и мошенничестве, сообщает БЕЛТА.
Фигурантами по делу проходили три человека, каждый из которых ранее был судим. Одному из них было предъявлено обвинение по нескольким статьям: ч.2 ст.209, ч.4 ст.209, ч.2 ст.212, ч.4 ст.212 УК и др., двум другим - по ч.4 ст.212 УК.
Эта троица с использованием компьютерной техники и доступом в Сеть вступила в состав организованных групп с корыстным умыслом. Они заводили интернет-переписку с посетителями различных сайтов, в том числе популярной торговой платформы. В онлайн-беседе пересылали гиперссылки доступа на веб-страницы фишинговых интернет-ресурсов торговых площадок для несанкционированного сбора банковских реквизитов. "Затем обманом под предлогом приобретения товара убеждали потерпевших ввести на соответствующей веб-странице достаточные для совершения расходных операций данные. Таким способом получили доступ к банковским счетам 56 граждан, с которых пытались похитить и похитили свыше 51,5 тыс. белорусских рублей", - пояснили суть в областном суде.
Также первый фигурант стал участником и другой преступной схемы. Он выполнял роль курьера в цепочке махинаций с предложением благоприятного решения вопросов о непривлечении к уголовной ответственности родственников граждан по якобы совершенным ими ДТП. Таким образом, завладел и пытался завладеть сбережениями пяти престарелых потерпевших - около 25 тыс. белорусских рублей.
Приговором суда он признан виновным по всем вменяемым статьям. Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 70 базовых величин.
Доказана и вина двух других фигурантов. Один приговорен к семи годам исправительной колонии в условиях усиленного режима, второй - к шести с половиной годам. Оба также оштрафованы на 100 базовых величин каждый.
Судом также разрешен вопрос о взыскании в пользу потерпевших материального и морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.
Фото: БЕЛТА
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