131 год на всех - вынесены приговоры активистам "Рабочага руху"

Вердикт Фемиды - 131 год на всех. В Гомельском областном суде огласили приговоры по делу экстремистского формирования "Рабочы рух". На скамье подсудимых - 10 человек из разных регионов страны, в основном это уже бывшие представители крупных белорусских предприятий.



В рамках преступной организации фигуранты уголовного дела выполняли указания западных кураторов, среди которых беглые белорусы, сотрудники американских и литовских спецслужб.



Активисты "Рабочага руху" передавали за границу секретные данные с промышленных объектов, планировали диверсии и теракты на заводах. В числе задач была остановка предприятия "Гродно Азот", что привело бы к экологической катастрофе.

