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131 год на всех - вынесены приговоры активистам "Рабочага руху"
Вердикт Фемиды - 131 год на всех. В Гомельском областном суде огласили приговоры по делу экстремистского формирования "Рабочы рух". На скамье подсудимых - 10 человек из разных регионов страны, в основном это уже бывшие представители крупных белорусских предприятий.
В рамках преступной организации фигуранты уголовного дела выполняли указания западных кураторов, среди которых беглые белорусы, сотрудники американских и литовских спецслужб.
Активисты "Рабочага руху" передавали за границу секретные данные с промышленных объектов, планировали диверсии и теракты на заводах. В числе задач была остановка предприятия "Гродно Азот", что привело бы к экологической катастрофе.
Виктория Евсеенко, замначальника отдела прокуратуры Гомельской области:
Обвиняемые признаны виновными в измене государству и в участии в экстремистском формировании. Всем назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 15 лет. Кроме того, с обвиняемых взыскан полученный преступным путем доход - около 70 тыс. рублей.
Слушания по резонансному делу длились три месяца, материалы составляют более 40 томов. Большая часть процесса проходила в закрытом режиме. Сотрудничать со следствием подсудимые отказались.
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