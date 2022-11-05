Суд в Гродно приговорил молодых людей к 6 и 8 годам колонии за мошенничество

Прокуратура Гродно поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении трех молодых людей, которым в зависимости от роли каждого в совершении противоправных деяний в разном сочетании инкриминированы мошенничество и хищение денежных средств путем модификации компьютерной информации, сообщает БелТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гродненской области.

Установлено, что обвиняемые в составе ОПГ похищали деньги различными способами. Например, звонили в мессенджере и представлялись сотрудниками банка. После вынуждали людей сообщать им все реквизиты своих банковских карт, якобы для предотвращения списания с их счета средств.

Кроме того, фигуранты на сервисах бесплатных объявлений размещали фейковые сообщения о сдаче в аренду квартир, которых в действительности не было. Они убеждали потенциальных арендаторов перевести сумму залога, а в некоторых случаях на следующий день потерпевшим в переписке предлагали вернуть сумму залога, пройдя по направленной фейковой ссылке. Те потерпевшие, кто ввел данные своих карт, оставались без денег на своих карт-счетах.

Наиболее распространенная схема мошенников заключалась в том, что обвиняемые вступали в переписку с продавцом, разместившим объявление о продаже товара на сайте kufar.by. Они убеждали продавца в намерении купить его товар. Но из-за того, что тот далеко живет, предлагали ему воспользоваться услугой одной из служб доставок. Сообщалось, что продавец, перейдя по ссылке, сможет к тому же получить уже переведенную ему плату за товар. На практике, как только продавец вводил данные своих карт, с его счета моментально списывались все средства.

Всего от противоправных действий молодых людей пострадали более 300 жителей Беларуси

С учетом позиции гособвинителя и представленных им доказательств суд Ленинского района Гродно постановил обвинительный приговор. На основании ч.4 ст.209 и ч.4 ст.212 УК двоим обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 и 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 250 и 400 БВ (Br8 тыс. и Br12,8 тыс.) соответственно. Третьему обвиняемому по ч.2 ст.212 УК назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок два года.

Суд также удовлетворил иски потерпевших о возмещении причиненного им имущественного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке