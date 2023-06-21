Суд в Минске вынес приговор по делу о терроризме - сроки вплоть до 25 лет

Минский городской суд в зале суда Московского района Минска вынес приговор в отношении участников организованной преступной группы, спланировавших и совершивших в Беларуси ряд актов терроризма, пишет БЕЛТА.



Как сообщалось ранее, перед судом предстали 18 участников организованной группы, которые обвиняются в планировании и совершении ряда актов терроризма, в том числе в отношении депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича, а также других преступлений.



Как рассказал старший прокурор отдела государственного обвинения Генпрокуратуры Максим Чуприс, 18 подсудимым был инкриминирован ряд преступлений, в том числе связанных с посягательством на захват государственной власти неконституционным путем, совершением актов терроризма, а также иных тяжких и особо тяжких преступлений.



Приговором судебной коллегии Минского городского суда обвиняемые в соответствии с позицией государственного обвинителя и предоставленными им доказательствами признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях. Речь идет в том числе о приготовлении к совершению насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, создании, руководстве и участии в экстремистском формировании.



Кроме того, обвиняемые признаны виновными в совершении незаконных действий в отношении оружия и боеприпасов, их незаконном перемещении через белорусскую границу и незаконном обороте предметов, действие которых основано на использовании горючих веществ. Обвиняемые также признаны виновными в злоупотреблении властью и служебными полномочиями и подстрекательстве к этому преступлению, недонесении о готовящемся особо тяжком преступлении, уклонении от уплаты налогов.



Организатору и руководителю преступного сообщества Вадиму Прокопьеву по совокупности преступлений назначено максимально возможное наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет со штрафом в размере 1 тыс. базовых величин. Наиболее активным и опасным участникам Владиславу и Виталию Войтеховичам, Сергею Лисовскому, Петру Юркевичу, Игорю Чемякину и Денису Хамицевичу назначено наказание в виде лишения свободы от 16 до 21 года с отбыванием первых пяти лет в условиях тюрьмы. Остальным обвиняемым назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 2 до 14 лет. Некоторым обвиняемым назначено дополнительное наказание в виде лишения воинских и специальных званий.

