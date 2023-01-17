Суд в Минске вынес решение о наложении штрафа на интернет-магазин Wildberries, сообщает БелТА.

В суде Фрунзенского района Минска 16 и 17 января состоялись два судебных заседания по вопросам привлечения к административной ответственности должностного лица ООО "ИМВБРБ" (интернет-магазин Wildberries). Судом рассматривались нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей, а также неисполнение предписания МАРТ в установленные сроки (административные правонарушения по части 1 статьи 13.11 КоАП и статье 24.1 КоАП соответственно).

"В соответствии с решениями суда Фрунзенского района Минска на должностное лицо интернет-магазина Wildberries наложены штрафы в размере девяти и десяти базовых величин (1 БВ - Br37)", - рассказали в МАРТ.

Решения не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законодательством порядке.