Суд вынес приговор преподавателю из Бреста по уголовному делу о получении взятки

Суд Московского района города Бреста огласил приговор по уголовному делу о получении взятки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной суд.

Фигурант работал преподавателем на кафедре физического воспитания и спорта в одном из университетов Бреста. С сентября по декабрь 2022 года за допуск к зачету он принял деньги от не посещавших занятия студентов. Общая сумма составила Br175, которые были перечислены на банковскую карту знакомой преподавателя.

"Обстоятельством, смягчающим ответственность обвиняемого, суд признал наличие на иждивении двоих малолетних детей, чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, добровольную уплату дохода, полученного преступным путем. Обстоятельств, отягчающих ответственность обвиняемого, судом не установлено", - отметили в суде.

Мужчину признали виновным по ч.1 ст.430 УК. Его приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также ему придется выплатить штраф в размере 400 базовых величин - это Br14,8 тыс. Кроме того, обвиняемого на пять лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий.