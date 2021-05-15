Суд вынес приговор за злостное хулиганство 23-летнему жителю Гомеля

Действия в группе лиц, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом. За витиеватой формулировкой гособвинения заключается хулиганская выходка. Суд вынес приговор 23-летнему жителю Гомеля. По материалам дела, 16 августа 2020 года он вместе с подельником на площади Ленина спустил размещенный на флагштоке государственный флаг Республики Беларусь и заменил его на другое полотнище. В итоге молодому человеку было предъявлено обвинение в злостном хулиганстве.



Олеся Журавлева старший помощник прокурора г. Гомеля:

В ходе судебного заседания обвиняемый вину признал в полном объеме. С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Центрального района г. Гомеля постановил в отношении гражданина обвинительный приговор. На основании ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь гражданину назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. Хочется напомнить, что ответственность за хулиганство наступает с 14 лет, а законом предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

