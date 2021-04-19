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Суд вынес вердикт в отношении жителя Минского района, который развешивал чучела с фотографиями милиционеров
Суд вынес вердикт в отношении жителя Минского района, который развешивал чучела с фотографиями милиционеров и членов избирательных комиссий, расписывал символикой мосты, участвовал в протестных маршах.
По информации следствия, 15 и 17 ноября на мостах были обнаружены повешенные чучела, к которым были приклеены фото должностных лиц с надписями. В скором времени милиционеры задержали 38-летнего неработающего жителя поселка Хатежино, который и соорудил "инсталляции".
Кристина Косинская, помощник прокурора Минского района: 38-летний житель Минского района признан виновным в хулиганстве и злостном хулиганстве, а также в порче имущества. Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В соответствии с предложением гособвинителя, суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.Потерпевшими по делу были признаны несколько должностных лиц. Им мужчина должен выплатить по 3 тысячи рублей. Приговор может быть обжалован и опротестован в течение 10 дней.
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