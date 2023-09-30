Суд защитил права пенсионера, пострадавшего в ДТП с автобусом в Минске

В сентябре 2022 года на регулируемом перекрестке улиц Притыцкого и Лещинского столкнулся автобус одного из автопарков КТУП "Минсктранс" и легковой автомобиль, за рулем которого был истец. В итоге пенсионер 1949 года рождения получил травмы.

В марте 2023 года мужчина обратился в суд Фрунзенского района Минска с заявлением по делу частного обвинения. Производство по делу прекратили за примирением пострадавшего с обвиняемым. Поскольку в досудебном порядке ответчик отказался урегулировать спор, пенсионер обратился с иском в суд и просил взыскать с ответчика - КТУП "Минсктранс" - 10 тыс. белорусских рублей материальной компенсации морального вреда, а также судебные расходы. Свои требования он обосновал тем, что в результате ДТП получил физические и моральные страдания, поскольку не может восстановить свое здоровье после произошедшего, испытывает сильную головную боль, боль в грудной клетке, поясничном отделе и челюсти. По словам мужчины, у него нарушился ночной сон, нормальная повседневная деятельность, он испытывает страх, с учетом возраста не может в полной мере заботиться о себе и супруге - инвалиде второй группы.