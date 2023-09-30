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Суд защитил права пенсионера, пострадавшего в ДТП с автобусом в Минске
Суд Заводского района Минска защитил права пенсионера, который пострадал в результате ДТП, и взыскал в его пользу денежную компенсацию морального вреда, пишет БЕЛТА.
В сентябре 2022 года на регулируемом перекрестке улиц Притыцкого и Лещинского столкнулся автобус одного из автопарков КТУП "Минсктранс" и легковой автомобиль, за рулем которого был истец. В итоге пенсионер 1949 года рождения получил травмы.
В марте 2023 года мужчина обратился в суд Фрунзенского района Минска с заявлением по делу частного обвинения. Производство по делу прекратили за примирением пострадавшего с обвиняемым. Поскольку в досудебном порядке ответчик отказался урегулировать спор, пенсионер обратился с иском в суд и просил взыскать с ответчика - КТУП "Минсктранс" - 10 тыс. белорусских рублей материальной компенсации морального вреда, а также судебные расходы. Свои требования он обосновал тем, что в результате ДТП получил физические и моральные страдания, поскольку не может восстановить свое здоровье после произошедшего, испытывает сильную головную боль, боль в грудной клетке, поясничном отделе и челюсти. По словам мужчины, у него нарушился ночной сон, нормальная повседневная деятельность, он испытывает страх, с учетом возраста не может в полной мере заботиться о себе и супруге - инвалиде второй группы.
Суд Заводского района Минска встал на сторону мужчины и взыскал с ответчика материальную компенсацию морального вреда - 6 тыс. рублей. Ответчику также предстояло выплатить госпошлину в доход государства в размере 111 белорусских рублей. Не согласившись с решением суда в плане размера взысканной судом компенсации морального вреда, ответчик подал апелляционную жалобу. Он просил изменить решение суда, поскольку истец получил компенсацию морального вреда от водителя автобуса при рассмотрении уголовного дела частного обвинения. Однако вышестоящий суд оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения. Оно вступило в законную силу.
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