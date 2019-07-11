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Суд Заводского района Минска приговорил к 11 годам усиленного режима студента Рустама Рагимова
Суд Заводского района Минска сегодня приговорил к 11 годам усиленного режима студента Академии авиации Рустама Рагимова. По данным следствия, 12 ноября 2018 года гражданин Азербайджана Рагимов вызвал на разговор 21-летнего Алексея Кривошея. Конфликт возник из-за девушки. По версии следствия, обвиняемый не менее 10 раз ударил своего оппонента руками и ногами и один раз ножом. Кривошей скончался от кровопотери. По приговору суда Рагимов также должен выплатить 240 000 рублей семье погибшего. У сторон есть время, чтобы обжаловать приговор.
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