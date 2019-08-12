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Вынесен приговор по резонансной аварии на Минской кольцевой автодороге
В феврале во время движения по МКАД фура врезалась в погрузчик, в результате чего дорожная машина, пробив отбойник, вылетела на встречную и протаранила несколько автомобилей. Погибли три человека, еще несколько были травмированы. Дальнобойщика признали виновным, мужчина приговорен к шести годам колонии поселения - это срок с учетом амнистии. Работодателю подсудимого - директору фирмы, который был гражданским ответчиком, - в течение месяца предстоит выплатить пострадавшим 400 тысяч рублей.
Уже известно, что адвокаты собираются обжаловать приговор, вынесенный судом Заводского района столицы, считая его слишком суровым. Родственники погибших считают, что на скамье должны были оказаться все участники дорожного движения, в том числе и водитель погрузчика, чья машина, выехав на встречную, стала причиной гибели людей.
Вчера утром на трассе М1 произошла схожая авария из-за несоблюдения дистанции с участием грузовой машины. По предварительной информации, водитель Mitsubishi остановился на нерегулируемом переходе для пропуска пешехода. В этот момент в авто врезался грузовик Iveco , водитель которого погиб в результате столкновения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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