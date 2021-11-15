Судьба 14 финалистов шоу X-Factor в Беларуси в руках телезрителей

Позади телекастинги и изнурительный этап тренировочного лагеря, где каждый из участников демонстрировал не только природные таланты, но и силу духа - тест на стойкость прошли не все. В команды звездных наставников попали путем жребия: Ольга Бузова, Сергей Соседов, Руслан Алехно и Серега тянули колоды с фотографиями оставшихся по итогам всех испытаний конкурсантов, затем каждый из самородков должен был подтвердить свое право находиться в проекте. Таким образом был сформирован командный список.

Прямо сейчас на ваших экранах имена финалистов шоу X-Factor в Беларуси. Они продолжат бороться за победу, биться из последних сил и нот, чтобы стать знаменитым. В команде Сергея Соседова и Руслана Алехно - только три участника. А вот Ольга Бузова и Серега дали шанс четверым. Имена 13 финалистов уже известны. Кто же станет 14-м участником проекта и 4-м из команды Сергея Пархоменко телезрители узнают в прямом эфире 20 ноября на "Беларусь 1".













Для большинства финалистов это первый прямой эфир в жизни. Волнение вдохновляет на кропотливую работу за кадром. Участники работают над постановкой индивидуальных номеров и дают первые интервью в новом статусе. Закаляют нервы там, где дрожь в голосе сразу выдаст волнение.

Кто продолжит борьбу и станет победителем шоу, решат телезрители