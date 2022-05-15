Судьба участницы Великой Отечественной войны Янины Нестеровой

Тех, кто защищал нашу Родину от фашистов, сражаясь за нашу независимость, суверенитет и свободу, становится все меньше. И помнить каждого сейчас наша обязанность! Мы продолжаем рассказывать о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны в специальной рубрике "Панорамы" "Военное поколение - мирному поколению". Янине Нестеровой было 14 лет, когда началась война. Она прошла блокаду и голод.

Как сложилась судьба участницы Великой Отечественной войны, расскажет Юлия Хмель.

Янине Нестеровой было всего 14 лет, когда началась война. О том времени она вспоминает со слезами на глазах. Таких событий точно никто не ждал. Совсем юной вместе с партизанами защищала нашу родину от немецко-фашистских захватчиков.

Семья большая у нас была, 7 детей. Еще бабушка, дедушка, папа и мама. Папа на руководящей должности был. Когда пришли немцы, на нас уже гонения пошли. Как мы выжили, я не знаю. Сколько раз папу полицаи забирали. Янина Нестерова, участница Великой Отечественной войны

Янина Владимировна прибыла в партизанский отряд школьницей. Работала санитаркой в госпитале при отряде "Коммунар".





До ухода в отряд была связной в группе разведки в Борисовском, Смолевичском и Логойском районах. Блокада, голод, на глазах погибали невинные люди - все было в истории юной девушки. Сама тяжело переболела тифом. "В болоте травой питались. Бабушка сухарики прятала. Завязались поречка, ее ели. Никакой еды не было", - рассказывает про тяжелое время Янина Нестерова.

Самые теплые воспоминания это уже послевоенные годы. Это и работа на тракторном заводе, кстати, там Янина Нестерова проработала 50 лет, и встреча с будущим мужем Дмитрием Нестеровым, который тоже подростком застал войну и был труженикам тыла. Пара познакомилась в общежитии, и уже через неделю они узаконили отношения.





Он меня увидел, понравилась ему. Не ошибся, по-видимому, потому что мы прожили очень хорошо. Вышла замуж уже где-то в 20 лет. В июне будет 72 года, как мы вместе. Янина Нестерова, участница Великой Отечественной войны

Янина Нестерова как никто другой сейчас понимает цену мирного неба. А, вспоминая страшное время Великой Отечественной, единственное пожелание - чтобы такое никогда не довелось увидеть нашим детям и внукам. "Теперь же рай, а не жизнь. Вы не представляете, как мы пережили это. Так что, берегите как можете мир", - дает наказучастница Великой Отечественной войны:

И сейчас, глядя на складывающуюся ситуацию, главная задача - сохранить спокойную жизнь граждан, поэтому необходимо вынести уроки после 1945-го.