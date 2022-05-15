3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Судьба участницы Великой Отечественной войны Янины Нестеровой
Тех, кто защищал нашу Родину от фашистов, сражаясь за нашу независимость, суверенитет и свободу, становится все меньше. И помнить каждого сейчас наша обязанность! Мы продолжаем рассказывать о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны в специальной рубрике "Панорамы" "Военное поколение - мирному поколению". Янине Нестеровой было 14 лет, когда началась война. Она прошла блокаду и голод.
Как сложилась судьба участницы Великой Отечественной войны, расскажет Юлия Хмель.
Янине Нестеровой было всего 14 лет, когда началась война. О том времени она вспоминает со слезами на глазах. Таких событий точно никто не ждал. Совсем юной вместе с партизанами защищала нашу родину от немецко-фашистских захватчиков.
Семья большая у нас была, 7 детей. Еще бабушка, дедушка, папа и мама. Папа на руководящей должности был. Когда пришли немцы, на нас уже гонения пошли. Как мы выжили, я не знаю. Сколько раз папу полицаи забирали.
Янина Владимировна прибыла в партизанский отряд школьницей. Работала санитаркой в госпитале при отряде "Коммунар".
До ухода в отряд была связной в группе разведки в Борисовском, Смолевичском и Логойском районах. Блокада, голод, на глазах погибали невинные люди - все было в истории юной девушки. Сама тяжело переболела тифом. "В болоте травой питались. Бабушка сухарики прятала. Завязались поречка, ее ели. Никакой еды не было", - рассказывает про тяжелое время Янина Нестерова.
Самые теплые воспоминания это уже послевоенные годы. Это и работа на тракторном заводе, кстати, там Янина Нестерова проработала 50 лет, и встреча с будущим мужем Дмитрием Нестеровым, который тоже подростком застал войну и был труженикам тыла. Пара познакомилась в общежитии, и уже через неделю они узаконили отношения.
Он меня увидел, понравилась ему. Не ошибся, по-видимому, потому что мы прожили очень хорошо. Вышла замуж уже где-то в 20 лет. В июне будет 72 года, как мы вместе.
Янина Нестерова как никто другой сейчас понимает цену мирного неба. А, вспоминая страшное время Великой Отечественной, единственное пожелание - чтобы такое никогда не довелось увидеть нашим детям и внукам. "Теперь же рай, а не жизнь. Вы не представляете, как мы пережили это. Так что, берегите как можете мир", - дает наказучастница Великой Отечественной войны:
И сейчас, глядя на складывающуюся ситуацию, главная задача - сохранить спокойную жизнь граждан, поэтому необходимо вынести уроки после 1945-го.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все