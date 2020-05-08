Судьбы людей, державших оборону в июне 1941-го - в проекте АТН "Брест. Герои форпоста"

Брестская крепость - на ее захват войскам вермахта отводилось несколько часов. Только за неделю противник на эти 400 гектаров сбросил два с половиной железнодорожных состава мин и снарядов. В первый же день Великой Отечественной войны немецкая армия получила свой первый приказ к отступлению с начала Второй мировой войны. Гитлер лично приезжал посмотреть цитадель, которая держалась больше месяца. Оплавленный кирпич из крепости в 1945 году найдут в его берлинском бункере. Сегодня из нескольких тысяч защитников известны имена лишь трети.



Судьбы людей, державших оборону в июне 1941-го - в проекте Агентства теленовостей "Брест. Герои форпоста".