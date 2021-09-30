3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Судебная система Беларуси готова к рассмотрению уголовных дел, связанных с терроризмом
Вооруженное сопротивление представителям власти влечет за собой трагические последствия прежде всего для тех, кто пытается сопротивляться. Таким мнением с нашим телеканалом поделился первый заместитель председателя Верховного суда. Валерий Калинкович выразил соболезнования родственникам и друзьям погибшего сотрудника КГБ и добавил: подобные происшествия влекут трагедию не только для родных погибшего, но и для общества в целом. В свою очередь судебная система Беларуси готова к рассмотрению дел, связанных с терроризмом, с учетом всех законодательных аспектов.
Сегодня в Верховном суде проходит заседание пленума. Представители судебной системы рассмотрят сразу несколько вопросов. Аспекты, касающиеся трудового законодательства, судебную практику по делам о преступлениях против интересов службы и о взятках. Необходимость обусловлена изменениями в законодательстве.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались почти 4,5 тыс. жителей Европы
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов