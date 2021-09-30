Судебная система Беларуси готова к рассмотрению уголовных дел, связанных с терроризмом

Вооруженное сопротивление представителям власти влечет за собой трагические последствия прежде всего для тех, кто пытается сопротивляться. Таким мнением с нашим телеканалом поделился первый заместитель председателя Верховного суда. Валерий Калинкович выразил соболезнования родственникам и друзьям погибшего сотрудника КГБ и добавил: подобные происшествия влекут трагедию не только для родных погибшего, но и для общества в целом. В свою очередь судебная система Беларуси готова к рассмотрению дел, связанных с терроризмом, с учетом всех законодательных аспектов.