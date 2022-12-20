Судебное заседание по делу о нападении на журналиста началось в Минске

Суд Заводского района Минска начал рассматривать уголовное дело в отношении Артема Забеленкова, который обвиняется в нападении на журналиста и участии в массовых беспорядках, сообщает БелТА.

Кроме того, Артем Забеленков обвиняется в том, что 11 октября 2020 года совместно с другими лицами принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий.