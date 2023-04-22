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Судебные эксперты Беларуси отмечают профессиональный праздник
22 апреля профессиональный праздник отмечают судебные эксперты Беларуси. Именно в этот день в 2013 году глава государства подписал указ об образовании Государственного комитета судебных экспертиз, которому в нынешнем году исполнилось 10 лет. В то время это было революционное, но очень взвешенное решение.
Наша страна - единственная в мире, которая пошла на такую радикальную реформу, объединив в одну систему по единым стандартам экспертную службу из различных ведомств. Как показала практика, это было своевременная мера, которая позволила решить системные хронические проблемы и вывести службу на высочайший уровень. В наши дни ежегодно специалистами проводятся сотни тысяч исследований различных видов и в самые сжатые сроки.
Алексей Волков, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Введены за 10 лет нашего существования десятки новых видов экспертиз. За последний год введена лингвистическая экспертиза, взрывотехнологическая экспертиза, активно развивается экспертиза ДНК животных.
Установить личность человека по фрагменту бумаги, отпечатку папиллярного узора или даже раскрыть преступление по одной фотографии - для судебных экспертов на сегодня нет ничего невозможного. Сейчас это самостоятельное независимое ведомство, которое уверенно и прочно заняло свое место в системе обеспечения национальной безопасности.
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