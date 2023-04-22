Судебные эксперты Беларуси отмечают профессиональный праздник

22 апреля профессиональный праздник отмечают судебные эксперты Беларуси. Именно в этот день в 2013 году глава государства подписал указ об образовании Государственного комитета судебных экспертиз, которому в нынешнем году исполнилось 10 лет. В то время это было революционное, но очень взвешенное решение.

Наша страна - единственная в мире, которая пошла на такую радикальную реформу, объединив в одну систему по единым стандартам экспертную службу из различных ведомств. Как показала практика, это было своевременная мера, которая позволила решить системные хронические проблемы и вывести службу на высочайший уровень. В наши дни ежегодно специалистами проводятся сотни тысяч исследований различных видов и в самые сжатые сроки.



Алексей Волков, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Введены за 10 лет нашего существования десятки новых видов экспертиз. За последний год введена лингвистическая экспертиза, взрывотехнологическая экспертиза, активно развивается экспертиза ДНК животных.